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"Los nuevos bohemios"

Una pacient en un centre d’atenció primària, a Barcelona. | EL PERIÓDICO

Una pacient en un centre d’atenció primària, a Barcelona. | EL PERIÓDICO

Jordi Martín Mateo

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Aquel o aquella que su pasión por la libertad es más grande que la obligación que impone la más elemental subsistencia, recibe, aunque no se lo merezca, el apodo de bohemio. Durante siglos se aplicó a los artistas liberales o despreocupados.

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Ahora, sin embargo, ha aparecido otra corriente que aunque no esté consagrada a la difusión de cualquier corriente artística, sí lo está a algo tan necesario para el correcto funcionamiento de nuestra ya de por sí enferma sociedad. Estoy hablando de la pedagogía y de la sanidad.

Muchos especialistas en la salud y en el magisterio se ven condenados --asi lo exigen sus condiciones laborales, para varios muy precarias-- a llevar una vida que sinceramente podría calificarse de entrante, pues han de desplazarse dónde tengan su trabajo, a veces muy lejos de su domicilio. Es muy difícil trabajar condicionado por la angustia de la inseguridad respecto al alcance de unos objetivos que son, en verdad, necesarios.

Si la gente se queja de los malos resultados y la poca calidad de la enseñanza, así como de las interminables listas de espera, tengamos en cuenta que los que hacen este trabajo han sido rezagados a una categoría inmerecida. Es muy lamentable que los nuevos bohemios sean hombres y mujeres que jamás albergaron en su interior que, tras muchos años de noches en vela para lograr un título, tengan que volver a padecerlas, está vez por la quebrantada inseguridad.

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