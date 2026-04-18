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"Tendremos un nuevo colector, pero ya no quedarán locales"
Barcelona 13/02/2026 Barcelona. Comerciantes afectados por las obras del colector de Poble-sec,que hace años que duran,se quejan de pérdida de clientes y de ingresos, despidos de trabajadores, cierre de negocios... AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC
Dani Requena
Las obras de instalación del nuevo colector de Poble-sec se están haciendo de forma chapucera. Los vecinos estamos aguantando explosiones de tuberías de agua que inundan calles y locales, bajantes generales hormigonados por error que inundan sótanos de aguas fecales, tala de árboles de toda la calle de Vila i Vilà, cortes de agua repentinos… Situaciones que van mucho más allá de las simples molestias de unas obras a pie de calle.
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Estoy seguro de que el proyecto cumple con todas las normativas, pero su ejecución no está logrando mantener en el lugar una mínima convivencia vecinal para una obra de esta envergadura. Eso, sin contar el daño que está haciendo al comercio local, donde diversos locales, como el histórico Abirradero, se están viendo abocados a su cierre debido a que estas obras han hecho saltar por los aires su actividad de terrazas.
Todos estamos a favor del progreso, pero no a costa de una convivencia vecinal mínima.
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