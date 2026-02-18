Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Sin una nueva estrategia, ya no es posible que Europa avance"

Javier González
En 'Star Wars', el Corredor de Kessel es una ruta espacial peligrosa, rodeada de fuerzas capaces de destruir el Halcón Milenario en segundos. No se atraviesa por inercia ni por normas heredadas, sino por pericia, rapidez de decisión y una lectura precisa del entorno. Quien lo cruza no lo hace para escapar, sino para encontrar su destino a pesar de las dificultades.
Europa no acaba de ser la nave que atraviese el Corredor de Kessel geopolítico. El orden que la sostuvo durante décadas se debilita: Estados Unidos reduce su implicación estratégica y prioriza su rivalidad con China; esta compite sin complejos en industria y tecnología; Rusia desafía militarmente las fronteras y las reglas. Avanzar sin una nueva estrategia ya no es posible.
Si no queremos que nuestro frustrante vasallaje se amplíe a Rusia y China, debemos ser más asertivos en el mundo. Europa conserva recursos excepcionales: capital humano, ciencia, mercado integrado, capacidad industrial, estabilidad institucional y unos valores que la hacen ser algo más que un continente. Atravesar el corredor conlleva actualizar la nave Europa antes de que se cierre la ventana de oportunidad.
"Paradojas"
Francesc Reina Badalona
"La sociedad actual"
Adriana Murtagian Ciudad Autónoma de Buenos Aires
