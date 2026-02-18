"Sin una nueva estrategia, ya no es posible que Europa avance"

Archivo - (Foto de ARCHIVO) La bandera de la Unión Europea, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press 03/12/2024 / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

Javier González



En 'Star Wars', el Corredor de Kessel es una ruta espacial peligrosa, rodeada de fuerzas capaces de destruir el Halcón Milenario en segundos. No se atraviesa por inercia ni por normas heredadas, sino por pericia, rapidez de decisión y una lectura precisa del entorno. Quien lo cruza no lo hace para escapar, sino para encontrar su destino a pesar de las dificultades.

Europa no acaba de ser la nave que atraviese el Corredor de Kessel geopolítico. El orden que la sostuvo durante décadas se debilita: Estados Unidos reduce su implicación estratégica y prioriza su rivalidad con China; esta compite sin complejos en industria y tecnología; Rusia desafía militarmente las fronteras y las reglas. Avanzar sin una nueva estrategia ya no es posible.

Si no queremos que nuestro frustrante vasallaje se amplíe a Rusia y China, debemos ser más asertivos en el mundo. Europa conserva recursos excepcionales: capital humano, ciencia, mercado integrado, capacidad industrial, estabilidad institucional y unos valores que la hacen ser algo más que un continente. Atravesar el corredor conlleva actualizar la nave Europa antes de que se cierre la ventana de oportunidad.