"Mis notas no me definen"

Varios alumnos, minutos antes de comenzar uno de los exámenes de selectividad, el año pasado en Barcelona. / Jordi Otix

Claudia Ginesta Alcaraz



Toda mi vida me he sentido frustrada por no conseguir las notas que esperaba por más que lo intentara, pero con el tiempo me he dado cuenta de que las notas y las formas de evaluar actuales no reflejan realmente el esfuerzo y, mucho menos, el valor y las capacidades de una persona.

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Siempre se ha dicho que hay que sacar buenas notas en todo y que, si no se consigue, es porque no se está intentando lo suficiente. Pero, ¿qué tienen que ver las matemáticas con la plástica, la lengua con la música o la química con el inglés?

No todas las personas destacan en lo mismo, aprenden de la misma forma ni tienen los mismos intereses, y aun así se siguen utilizando las mismas formas de evaluación para todo el mundo, como si la nota de un examen determinara las capacidades y el futuro de una persona.