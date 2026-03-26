"Noelia, gracias por ser tan valiente"

Noelia, en su entrevista en Y Ahora Sonsoles / ANTENA 3

David Amores



Carta abierta a Noelia Castillo.

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Hoy es tu día, ese que tanto esperabas para huir de la vida que te ha tocado. Te doy las gracias por ser valiente, porque dejar de sufrir a costa de tu vida no es fácil ni cobarde, no ha sido un arrebato o una situación forzada por estrupefacientes o locura del momento. Llevas mucho tiempo queriéndote ir y por fin lo lograrás. Lo triste de este caso no es que Noelia marche, lo triste es que se produzca su situación.

El sistema le falló desde el principio, cuando le designaron un "hogar" que era una selva, cuando no la escucharon ni la apoyaron cuando la atacaron, cuando, después de ser un "muñeco roto" no impidieron que su tristeza y rabia la arrojara desde un quinto piso, cuando después de eso, la convirtieron en un caso mediático, desplazando su papel de víctima y consiguiendo una nueva historia que contar a medias.

Vete con paz y descansa, y que tu historia no sirva como ejemplo de cómo marcharse sino como un ejemplo de lo que tenemos que evitar: que una vida se pierda por no saber cuidarla. Descansa en paz.