"Noelia, quiero que sepas que yo sí te acompaño"

19 personas piden que se les aplique la eutanasia en la Comunidad en el primer año de vigencia de la ley / EL PERIÓDICO

Mimi Lambert



Hola Noelia, yo también me llamo así; me dirijo a tí, porque he seguido tu caso. No llego a entender como un padre puede negar a su propia hija la voluntad de la eutanasia, no podemos saber nunca lo que sufrís en vuestra piel. Noelia, quería decirte que me gustaría acompañarte o me gustaría pensar que alguien te va a acompañar, cogerte la mano, mirarte a los ojos y decirte que todo irá bien.

Yo misma hice esto con mi hijo, tenía 27 años y una enfermedad neurodegenerativa; podría haber vivido muchos años en esa situación pero eso no era vida. Los médicos dijeron que sí se podía vivir así, pero Pol decidió firmar sus últimas voluntades y eligió la sedación. Fue difícil, estuvimos unos días esperando porque había donado su cerebro a la investigación, y tenían que darle autorización desde el hospital. Pero fue bonito estar todos juntos, toda su familia alrededor de él, podernos despedir.

En fin, yo solo quiero decirte que siento mucho que hayas tenido que esperar tanto, que seguro que debe haber otros sitios mejores a dónde ir cuando esto se acabe, o quiero pensarlo. Te acompañaré desde mi lugar cuando te vayas. Adiós sincero, y un gran abrazo para tu final, somos muchos los que hemos pensado en lo que debías estar pasando, por eso quería escribirte, para que sepas que yo sí te acompaño. Un beso muy fuerte.