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"¿Es adecuado el nivel de inglés para internacionalizar las universidades?"
CERDANYOLA DEL VALLÈS 18/03/2025 Sociedad. Ambiente en la Universidad Universitat en el Campus de la UAB para un tema de los nuevos migrantes: los universitarios huyen a Europa para encontrar mejores sueldos y horario FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC
Diego Méndez
En relación al artículo publicado en EL PERIÓDICO sobre la internacionalización de las universidades es una idea que suena bien, pero que a menudo se queda en eslogan. La propuesta parece moderna, competitiva y alineada con el mundo global. Pero conviene hacerse una pregunta. ¿Tenemos realmente el nivel de inglés necesario para sostener este cambio con coherencia? Una cosa es ofrecer asignaturas en inglés y otra muy distinta es que los estudiantes estén alcanzando, de manera real, un buen nivel.
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Resulta difícil creer que la solución pase por ampliar la oferta internacional de las universidades si seguimos arrastrando un nivel bajo en inglés. Antes de llenar los catálogos universitarios de nombres en inglés, deberíamos preguntarnos cuál es el nivel real de nuestros estudiantes y profesores. El objetivo no puede ser atraer a más estudiantes extranjeros; la prioridad debería ser mejorar la calidad de nuestros grados y elevar el dominio del inglés en la población en general.
Si el inglés se usa como un envoltorio atractivo pero no como una herramienta real de formación, la medida pierde sentido. Antes de pensar en más carreras en inglés, necesitamos mejor enseñanza del idioma en etapas anteriores, más práctica real y menos improvisación. Solo entonces los grados en inglés dejarán de ser una operación de imagen y pasarán a ser una verdadera apuesta de futuro.
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