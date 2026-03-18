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"Tengo la impresión de que Netanyahu ha arrastrado a Trump a la guerra"

Un hombre iraní observa cómo el humo continúa elevándose desde la Shahran Oil Refinery tras un ataque aéreo la noche del pasado 8 marzo de 2026 en Teherán, Irán

Un hombre iraní observa cómo el humo continúa elevándose desde la Shahran Oil Refinery tras un ataque aéreo la noche del pasado 8 marzo de 2026 en Teherán, Irán / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Marisa Rando

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Cuando camino por las calles de mi barrio. Cuando salgo a hacer la compra o me tomo un café en alguna terraza, noto siempre, en la gente, una mirada de preocupación. El motivo es evidente, la guerra, de nuevo la guerra, que nos afecta a todos. Que hace subir el precio de la gasolina, el gas, la luz. Y detrás, los alimentos y también los demás bienes de consumo.

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Los culpables son Binyamin Netanyahu y Donald Trump. Ellos y todos los que los apoyan y les dan la razón. Han borrado de un plumazo el derecho internacional y los derechos humanos. Solo cuenta lo que ellos ambicionan, y sus víctimas no les producen remordimientos, ni mala conciencia porque no las consideran personas. Porque las niñas asesinadas en una escuela en Irán no son de la misma carne y sangre que pueda ser una niña de Israel o de Estados Unidos.

Dicen que se ha acabado el estado del bienestar, pero yo me niego a renunciar a los logros conseguidos estos años, con los impuestos y la ayuda de todos. Siempre en paz. Tengo la impresión de que Israel, o mejor dicho Netanyahu, ha arrastrado a Trump a la guerra, y este último, voluble y caprichoso, se ha lanzado de cabeza a un conflicto, que puede convertirse en mundial, sin pensarlo dos veces.

De nuevo resuena en las calles el "No a la guerra" porque la gente corriente sabe que participar en ella es lo peor que le puede pasar a un país. Y ese dolor no se lo deseo a nadie.

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