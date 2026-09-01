"Negar el pan, negar el agua"

21/08/2026 Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Ceuta sigue afrontando una grave crisis humanitaria después de la histórica entrada masiva de más de 70.000 migrantes a nado por el Tarajal durante los días 30 y 31 del pasado mes de julio. Aunque actualmente el despliegue policial y el refuerzo de la frontera por parte de las autoridades marroquíes han conseguido frenar las entradas, la ciudad autónoma sigue enfrentando una grave crisis humanitaria, sanitaria y de seguridad. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press / Marcos Moreno - Europa Press / Europa Press

Miguel Rabadan Soriano



¿Qué clase de personas son las qué intentan impedir la ayuda humanitaria, comida y agua a otras personas iguales que ellas, por el solo hecho de estar de forma ilegal en un país?

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¿Qué piensan, por qué actuan de ese modo, llegando incluso a casi agredir a voluntarios de Cruz Roja?

¿Quién les ha influenciado para ver a esos seres humanos como cosas de las hay que deshacerse sin importar cómo?

¿Qué tipo de politicos son los que, ante una crisis humanitaria, la intentan utilizar como arma política para usar en unas elecciones?

¿Quién puede creerse que lo que está pasando en Ceuta es una invasión para quedarse un territorio? Y lo más importante: con estas actitudes inhumanas hacia personas cuyo único 'delito' es querer un futuro no ya mejor, sino más digno, ¿qué les estamos enseñado a nuestros hijos?

Los inmigrantes irregulares que están en Ceuta tienen que volver, eso no lo pongo en duda, pero no de cualquier forma.

No perdamos la humanidad.