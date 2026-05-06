"Las madres no necesitan regalos un día al año sino un reconocimiento diario"

20 regalos originales para sorprender a tu madre en el Día de la Madre / Freepik

Dani Requena



Un año más hemos celebrado el Día de la madre. No sé de dónde viene el origen de la celebración, pero sí que tengo claro que cualquier homenaje que les hagamos se queda corto. Sin embargo, parece que tan solo se ha convertido en una excusa, una gran campaña publicitaria para vender productos.

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La inmensa mayoría de madres son mujeres que combinan la crianza haciendo malabares con jornadas laborales donde, por norma, la mayoría de las veces cobran menos que sus contrapartidas masculinas. Y además, cuando llegan a casa cargan con la mayoría de las tareas domésticas, donde el reparto equitativo con los hombres todavía brilla por su ausencia.

Si verdaderamente queremos celebrar un día de la madre, haríamos bien en dejarnos de homenajes vacíos y de campañas de publicidad y empezar a procurarles salarios justos. Porque las madres no necesitan flores ni regalos un día al año. Necesitan que la sociedad deje de mirar para otro lado y empiece a pagarles lo que realmente merecen, un reparto equitativo del trabajo y el reconocimiento diario a todo lo que hacen.