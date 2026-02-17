Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Las necesidades de la ciudadanía"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto de la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, en la sede del Ministerio de Trabajo / Eduardo Parra - Europa Press
Màrius Pla Carrera
Que no nos engañen con discursos y palabras. Hace tiempo que se observa un hartazgo de la política nacional y de los políticos, un descrédito cada vez mayor de nuestros gobernantes, un desánimo y un alejamiento de los intereses que preocupan a la ciudadanía.
El presidente del Gobierno aguanta las embestidas, las presiones sobre el mismo vienen por todas direcciones, son enconadas, a veces injustas y sin duda demuestra un gran poder de resiliencia, ante tanta oposición. Sabe resistir y recuperarse, pero… hasta las cañas más fuertes se rompen si arrecia un fuerte viento.
El presidente insiste en agotar la legislatura hasta 2027, aunque el apoyo parlamentario del Ejecutivo es muy inestable, como lo demuestra la inexistencia de la aprobación de los Presupuestos -una circunstancia bastante insólita- , y la misma animadversión que se ha instalado en el Congreso y el Senado.
En cualquier caso, las necesidades reales de la ciudadanía son unas y poco tienen que ver con lo que se suele discutir en las dos Cámaras.
