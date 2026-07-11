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"Dónde nací no define mi identidad"

Lamine Yamal of Spain celebrates the victory during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Portugal and Spain at Dallas Stadium on July 6, 2026 in Arlington, United States. AFP7 06/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jose Breton / AFP7 / Europa Press;sport;football;soccer;player;team;FIFA;World Cup;ZSPORT;ZSOCCER;Portugal;Spain;Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026

Lamine Yamal of Spain celebrates the victory during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Portugal and Spain at Dallas Stadium on July 6, 2026 in Arlington, United States. AFP7 06/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jose Breton / AFP7 / Europa Press;sport;football;soccer;player;team;FIFA;World Cup;ZSPORT;ZSOCCER;Portugal;Spain;Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Andres Gigliotti

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Nací en Uruguay, viví mi infancia entre Argentina y Uruguay y desde los quince años vivo en España. Mi padre es italiano y mi madre argentina. En mi familia hay italianos, uruguayos, argentinos y españoles. Yo mismo podría haber tenido dos de cuatro nacionalidades posibles. Por eso siempre me ha parecido evidente que la nacionalidad administrativa y el sentimiento nacional son cosas distintas.

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Me sorprende que, para responder a ciertos discursos de la derecha, algunos recurran al argumento de que «si nació en España, entonces es español». ¿Perdón? ¿Cómo puede definirte el punto geográfico donde tu madre dio a luz? Si ese criterio fuera tan obvio, lo aplicarían todos los países. Sin embargo, solo una treintena de los 193 estados soberanos reconoce ampliamente el 'ius solis'; la mayoría atribuye la nacionalidad por la filiación.

Los ejemplos abundan. Garbiñe Muguruza nació en Venezuela y se siente española. Achraf Hakimi nació en España y se siente marroquí. Lamine Yamal nació en España y se siente español.

La identidad nacional no la decide un registro civil, solo la nacionalidad administrativa. Es un sentimiento. Y, como el amor, puede ser sincero o fingido por conveniencia, pero nunca impuesto por unas coordenadas geográficas.

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