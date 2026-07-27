.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"La muntanya no és un parc d'atraccions"

El refugio Lluís Estasen, a los pies del Pedraforca

El refugio Lluís Estasen, a los pies del Pedraforca / Quim P. Casadesús

Míriam Font

0 Comentarios

Patinets elèctrics de muntanya? De veritat? Hem perdut el seny? Tots volem un territori viu, amb activitat econòmica i oportunitats. Però val la pena aconseguir-ho transformant la muntanya fins al punt que perdi allò que la fa especial? La muntanya no és un parc d'atraccions. El seu valor és el silenci, els camins, la fauna i la possibilitat de caminar i reconnectar amb la natura.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Si per atreure més visitants hi afegim cada vegada més activitats motoritzades, acabarem destruint precisament el motiu pel qual la gent hi va. No cal que la muntanya agradi a tothom. Qui s'avorreix caminant té infinites opcions a la ciutat: museus, teatres, concerts o qualsevol altra activitat. No cal convertir també els espais naturals en una oferta d'entreteniment. La natura ja és prou extraordinària per si mateixa.

El territori no es manté viu explotant-lo, sinó respectant-lo. Necessitem un turisme que valori el paisatge, que camini, que consumeixi producte local i que entengui que no tot s'ha d'adaptar als nostres desitjos. Perquè la millor manera de preservar la muntanya és deixar que continuï sent exactament això: muntanya!

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años