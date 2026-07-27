El refugio Lluís Estasen, a los pies del Pedraforca / Quim P. Casadesús

Míriam Font



Patinets elèctrics de muntanya? De veritat? Hem perdut el seny? Tots volem un territori viu, amb activitat econòmica i oportunitats. Però val la pena aconseguir-ho transformant la muntanya fins al punt que perdi allò que la fa especial? La muntanya no és un parc d'atraccions. El seu valor és el silenci, els camins, la fauna i la possibilitat de caminar i reconnectar amb la natura.

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Si per atreure més visitants hi afegim cada vegada més activitats motoritzades, acabarem destruint precisament el motiu pel qual la gent hi va. No cal que la muntanya agradi a tothom. Qui s'avorreix caminant té infinites opcions a la ciutat: museus, teatres, concerts o qualsevol altra activitat. No cal convertir també els espais naturals en una oferta d'entreteniment. La natura ja és prou extraordinària per si mateixa.

El territori no es manté viu explotant-lo, sinó respectant-lo. Necessitem un turisme que valori el paisatge, que camini, que consumeixi producte local i que entengui que no tot s'ha d'adaptar als nostres desitjos. Perquè la millor manera de preservar la muntanya és deixar que continuï sent exactament això: muntanya!