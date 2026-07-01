"Da gusto ver al mundo unido en fraternidad"

Venezuela, 5 días después del terremoto / Agencias

Hugo Modesto Izurdiaga



La ayuda humanitaria ofrecida por diversos países a Venezuela nos deja una enseñanza: si los líderes mundiales dejaran de lado sus conflictos, buscando una resolución pacífica a sus diferencias -mediante el diálogo y la diplomacia-, y trabajaran conjuntamente por un fin superior, tendríamos un entorno mucho mejor.

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Qué grande sería si los distintos gobiernos que ofrecieron asistir al pueblo venezolano aplicaran la misma actitud solidaria ante otras problemáticas globales, como la pobreza, el cambio climático o el acceso a la salud y al agua potable.

Si todas las naciones se unieran por un bien común, la empatía gobernaría el planeta.