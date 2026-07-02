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"Un Mundial de locura"

La ceremonia inaugural del Mundial 2026.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Daniel Riera

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Llama la atención la extensión del brazo de locura política al rectángulo de juego. Selecciones a las que falta el mono naranja para cruzar la frontera; jugadores y árbitros de reconocido prestigio internacional a los que se impide actuar; denegación de visados que enmudecen a la FIFA.

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Luego dirán que si la venta de camisetas de imitación a 20 euros es un escándalo, cuando realmente a quien hacen la competencia no es a las marcas oficiales con sus precios prohibitivos, sino a los que hace 40 años diseñaban las de 'sex instructor'.

Vamos, un Mundial de fútbol en el que hasta el entrenador de la República Sudafricana se llama Hugo Broos. ¡Qué tiempos estos...!

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