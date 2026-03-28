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"Ante el escenario bélico actual, el Mundial de Fútbol deberá estar en alerta"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mostrando en la Casa Blanca un modelo de entrada para el Mundial 2026. / ANNABELLE GORDON / EFE
Eduardo La Regina
Faltan poco menos de dos meses para que los gritos se hagan presentes y se manifiesten flameando las verdaderas o falsas banderas a través de una jugada magistral de ataque de la selección de tu país frente a un país adversario, o del ataque de un país enemigo a otro donde gritan de dolor los inocentes de siempre.
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Paradójicamente, este es el panorama en que se llevará a cabo el próximo Mundial de Fútbol FIFA organizado por uno de los países que hoy está en un conflicto y donde un Mundial de fútbol, que nació para unir naciones, se convierta en el anfitrión de un conflicto a gran escala y se transforme en una (posible) Tercera Guerra Mundial, algo realmente impensable y casi Orwelliano.
Ante el complejo escenario bélico actual entre EEUU, Israel e Irán la comunidad global del fútbol debe estar más alerta y atenta que nunca. No podemos ni debemos permitir que la mayor fiesta del deporte mas popular del mundo sea utilizada como escenario de tragedias o estrategias geopolíticas de "falsa bandera" para justificar más guerra.
No es solo una simple ocurrencia, ya hay antecedentes como Munich 1972, Atlanta 1996 y París 2015 que sembraron el terror en las olimpíadas mencionadas. Por su parte, Irán ha solicitado a la FIFA que su selección juegue los partidos en México, otro de los países anfitriones junto a Canadá y EEUU. Hasta ahora la FIFA no se ha pronunciado en cambiar las sedes de esos partidos y, para colmo de males, el mismísimo presidente de EEUU declara que no puede “garantizar la seguridad” de la delegación Iraní si viaja a territorio estadounidense en una actitud de casi queriendo apagar el fuego con gasolina.
Por eso expongo aquí mi deseo de advertir y avisar de la manera mas pasiva y pacífica posible en prevenir y no sufrir las consecuencias de una guerra que nada tiene que ver con el deporte mas popular. Ya que los eventos masivos en tiempos de guerra suelen ser vulnerables de sufrir todo tipo de atentados, sean o no de falsa bandera.
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