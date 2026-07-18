"Pase lo que pase en la final, esta selección ya nos ha regalado momentos para la historia"

Mundial 2026: Francia - España, en imágenes. / ALBERT PENA / EFE

Montse Recio



¡Llegamos a la final! La emoción se siente en cada rincón. Las calles se llenan de camisetas de La Roja, banderas, sonrisas y abrazos. En los hogares, familias y amigos se reúnen frente al televisor y en muchos municipios, los partidos se siguen en pantallas gigantes, reuniendo a vecinos para compartir la ilusión de una posible victoria. El fútbol vuelve a demostrar que puede ser un espacio de encuentro, convivencia y esperanza y que, más allá del resultado, consigue unir a un país entero.

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En medio de esta euforia destacan las palabras del joven Lamine Yamal, quien, a pesar de ser tan joven, ha dado un ejemplo de madurez al recordar que el rival también merece reconocimiento y que la verdadera pasión se vive con respeto y admiración por el otro equipo. Su actitud refleja la esperanza en las nuevas generaciones: jóvenes que entienden que se puede competir con deportividad.

Ahora solo nos queda disfrutar de esta gran final. Pase lo que pase, esta selección ya nos ha regalado momentos para la historia. ¡Mucha suerte!