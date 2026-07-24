"Apreciado Leo Messi, no hacía falta dar la espalda a la celebración española"

Argentinas forward #10 Lionel Messi reacts after the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. Spain beat 10-man Argentina 1-0 after extra-time to win their second World Cup. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Pau Ferrer



Apreciado Leo Messi,

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Como culé, te he disfrutado durante muchos años, esos y los posteriores, que son una de las razones por las que eres considerado el GOAT ('Greatest Of All Time') del fútbol, no solo por tu visión del juego, tus jugadas, tus goles (algunos increíbles) sino por tu larga trayectoria como líder indiscutible en este deporte. Así lo reconocen deportistas de élite de cualquier deporte.

Por otra parte, te has hecho un lugar en el corazón de millones de personas y niños en el mundo por tu humildad, discreción y proximidad. Por todo ello, no puedo estar de acuerdo con los terraplanistas que quisieron ver un amaño de la FIFA para que os llevárais el Mundial, solo hay que pensar con un poco de lógica: ¿Alemania, Uruguay, Brasil, Francia, Holanda, Inglaterra, la propia España, que os dió un baño en la final, se avinieron a ese amaño?

Naaaaah!! Así como que no hay que buscar manos negras en la final. Tú que sabes de fútbol sabrás del increíble partido que hicistéis, ni un chut a puerta en 105 minutos, la mano negra ya la habrás encontrado en el vestuario, con una estrategia equivocada y con un juego destinado a llegar a la lotería de los penaltis. Bien es cierto que los árbitros han sido muy permisivos en según que jugadas, pero si no lo hubieran sido, hubierais tenido que jugar la final de fútbol sala, cinco contra cinco.

Todo ello no va a empañar tu dilatada carrera por supuesto, pero siempre hay un pero, tu acción con Cucurella, olvidarte de que eras el capitán y tenías que conseguir que el equipo se comportara como debía después del pitido final. Lo de dirigiros a vuestro público y dar la espalda a la celebración española, fue una burda estrategia de “salir en la foto” y quedar como sufridos perdedores. Las gradas estaban, en una mayor proporción, llenas de argentinos, así que no hacía falta dar la espalda.