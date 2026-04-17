El Ayuntamiento de Barcelona impulsa una campaña para frenar el incivismo

Montse Risueño



La nueva publicidad de civismo de Barcelona, que por cierto, un fotógrafo japonés acusa al ayuntamiento de plagiar sus fotos en otra campaña publicitaria, recuerda algunas normas de convivencia como: prohibir beber alcohol en la calle, hacer grafitis, orinar en la vía pública -personas y animales-, pasear sin camiseta, respetar el descanso nocturno y te lo demuestra con la frase 'Poca vergonya' en una imagen con ciudadanos con tacones, camisa y corbata, que pueden pagar las elevadas multas.

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Me parecen bien las sanciones, siempre que este dinero sea destinado a solucionar el problema de incivismo que tenemos en Barcelona. Existe una 'App' donde constan los servicios públicos donde puedes ir al lavabo en las ciudades y pueblos de Europa, y resulta que en Barcelona salen muy pocos, o ninguno. Si hay multas, hay solución.

No hay parques a los que puedan ir los perros a correr y hacer sus necesidades, pero me parece bien que se multe si no llevas agua y bolsas para recoger sus excrementos. Si hay multas, hay solución. No hay locales de ocio asequibles para jóvenes en la ciudad y es cierto que hacen ruido en la calle y provocan molestias, tanto o menos que el camión de la basura a altas horas de la madrugada.

De casa al trabajo paso por tres parques públicos y en todos hay tiendas de campaña con personas que incumplen todas las normas mencionadas y resulta que la Guardia Urbana me para a mí para preguntarme si llevo agua para limpiar la orina de mi perro, cerca del único pipican de mi barrio. Por cierto, siempre llevo bolsas y agua, y paseo a mi perro con la correa cuando salimos por la ciudad, y justo ese día llevaba tacones.