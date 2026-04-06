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"Dos-cents euros de multa per parar dos minuts en un caixer sense molestar ningú"
¿Cuándo prescriben las multas de tráfico de la DGT? / Neomotor
Marta Rigol
Ens hem tornat bojos o qué? A Berga, un dia qualsevol, a les quatre de la tarda, ningú al carrer, ni cotxes, cap cotxe. M'aturo davant d'un caixer exterior, tinc el cotxe a deu minuts i l'agent 160 de la Policia Local em pregunta, en la distancia, si el cotxe es meu. Tot just he ficat la targeta al caixer, dubto entre deixar la targeta i moure el cotxe, finalment trec la targeta i 20 euros, 30 segons.
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L' agent marxa mentre li explico que he trigat dos minuts i, resignada, accepto que em posarà la multa, fet i fet una roda del darrere trepitja una mica el pas de vianants. Res a dir fins que m'arriba la multa. Dos-cent euros. Falta Greu. Falta greu? Perdoneu però no molestava a ningú (ningú va passar); no interferia la circulació (no va passar ni un cotxe); no vaig interrompre res.
La Policia Local perd l'esperit de servei públic a l'hora que l'ajuntament perd la seva identitat i Berga deixa de ser un poble gran. Una veritable llastima!
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