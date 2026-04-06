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"Dos-cents euros de multa per parar dos minuts en un caixer sense molestar ningú"

¿Cuándo prescriben las multas de tráfico de la DGT?

¿Cuándo prescriben las multas de tráfico de la DGT? / Neomotor

Marta Rigol

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Ens hem tornat bojos o qué? A Berga, un dia qualsevol, a les quatre de la tarda, ningú al carrer, ni cotxes, cap cotxe. M'aturo davant d'un caixer exterior, tinc el cotxe a deu minuts i l'agent 160 de la Policia Local em pregunta, en la distancia, si el cotxe es meu. Tot just he ficat la targeta al caixer, dubto entre deixar la targeta i moure el cotxe, finalment trec la targeta i 20 euros, 30 segons.

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L' agent marxa mentre li explico que he trigat dos minuts i, resignada, accepto que em posarà la multa, fet i fet una roda del darrere trepitja una mica el pas de vianants. Res a dir fins que m'arriba la multa. Dos-cent euros. Falta Greu. Falta greu? Perdoneu però no molestava a ningú (ningú va passar); no interferia la circulació (no va passar ni un cotxe); no vaig interrompre res.

La Policia Local perd l'esperit de servei públic a l'hora que l'ajuntament perd la seva identitat i Berga deixa de ser un poble gran. Una veritable llastima!

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