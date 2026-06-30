"Las mujeres iranís, con o sin velo, seguirán luchando por sus derechos"

Un mes de protestas en Irán: la muerte de Masha Amini alienta a desafiar a la represión.

Marisa Rando



Hace unos días, Irán condenó a la cantante Parastoo Ahmadi con 74 latigazos por infringir el código de vestimenta en un concierto sin público presencial en 2024, y que fue un éxito de manera virtual. La sentencia hace referencia a "la difusión de contenidos obscenos". Ante tamaña burrada solo se me ocurre pensar en las palabras de Giselle Pelicot: "La vergüenza tiene que cambiar de bando".

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Así, yo creo que no hay ninguna obscenidad en Ahmadi; sinó que la obscenidad está en los ojos de la policía de la moral y en ese régimen de los ayatolás, que abusa y maltrata a las mujeres. La cuestión no es nueva, todos recordamos la muerte de aquella muchacha de 22 años llamada Masha Amini, después de ser detenida y torturada por esa misma policía de la moral.

Estos hechos dieron lugar a multitudinarias protestas bajo el lema "mujer, vida, libertad", a las que el régimen contestó con detenciones y condenas a muerte. Pero la mecha ya está prendida, y no hay vuelta atrás. Cuanto mayor sea la represión de ese régimen misógino, más ciudadanos se darán cuenta de la injusticia. Y quizá los hombres piensen que no hay motivo que justifique condenar a sus esposas, madres e hijas a vivir como sombras, sometidas a la voluntad de otros, solo porque estos pertenezcan al género masculino.

Las mujeres, con velo o sin él, seguirán luchando por sus derechos, y puede que llegue un día en que el pueblo iraní empiece a creer que ningún ayatolá podrá decirles cómo vivir su vida, ni obligarles a encarcelar a la mitad de la población.