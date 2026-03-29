"Tras la muerte de Noelia es necesaria una reflexión profunda"

Noelia, en su entrevista en Y Ahora Sonsoles / ANTENA 3

Cristina Casals



El 26 de marzo falleció sola, asistida por el equipo médico, Noelia Castillo, una joven de 25 años que solicitó la aplicación de la eutanasia. Considero que la vida de esta joven ha estado marcada por circunstancias extremadamente duras: el divorcio de sus padres, la retirada de su custodia por parte de los servicios sociales, el internamiento en diversos centros de menores, y una violación grupal, sin que se haya aclarado si ocurrió en uno de esos centros o en otro contexto.

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Sufría un trauma psicológico severo y, en 2022 intentó suicidarse, quedando parapléjica de forma irreversible. Es una triste noticia que está generando un intenso debate social. Es momento de reflexionar sobre si ha existido una desprotección por parte de los servicios sociales, si se realizó un seguimiento adecuado o si carecía de una red de apoyo terapéutico suficiente. Asimismo, cabe preguntarse si se ha hecho justicia con quienes la agredieron y abusaron de ella.