Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"¿Hubieran podido, las administraciones, haber hecho más por Noelia?"
Noelia posa fi a una tragèdia que ha durat 25 anys | ANTENA 3
Jaime Rodríguez
Estoy de acuerdo con la carta de la señora Cristina Casals, sobre el caso de Noelia Castillo, y que hace falta una profunda reflexión sobre este caso concreto. Más cuando hay medios de comunicación que tildan este caso y que a Noelia le hayan practicado la eutanasia, que ella había pedido, como "una victoria sobre el fascismo".
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
La polarización otra vez, y llevando el debate a términos de izquierdas y derechas. Y, cuando se analiza concretamente el caso de Noelia, una chica de familia desestructurada, que tuvo que ser tutelada e ingresada en un centro menores, que padeció abusos sexuales que minaron su mente, y desde entonces entró en una espiral depresiva que la llevaron a intentar suicidarse varias veces, con resultado de acabar en silla de ruedas.
Mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre el tema de la salud mental y del déficit de atención por parte de los servicios sociales que hay en tal menester. El que no se pueda pagar un psicólogo lo tiene muy complicado. Cuando se habla de eutanasia, yo recuerdo perfectamente el caso de Ramón Sampedro. Era un caso que concitaba una unanimidad en la opinión pública.
Pero, en casos como el de Noelia, que una joven de apenas 25 años, que ha sufrido toda su vida, quiera acabar con ella, no es una victoria de nada. Ni nada hay que celebrar en este caso. Y sí hacer una profunda reflexión, independientemente de ideologías. La sensación que nos deja este caso a muchos ciudadanos, es si se podía haber hecho mucho más por parte de las administraciones hacia esta chica, en vez de ayudarla a acabar con su vida.
Participaciones de loslectores
"Fins quan tolerarem l’abús de poder d’una Administració pública com és la universitat?"
Ana Medina Santa Coloma de Gramenet
"Tras la muerte de Noelia es necesaria una reflexión profunda"
Cristina Casals Esplugues de Llobregat
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- La fiesta de las gangas Chollazos en Barcelona: este domingo se celebra el mercadillo más grande del año con más de 150 paradas de vintage
- Televisión y Mas Sonsoles y la eutanasia de Noelia
- El mar alrededor Rosalía y BTS: la normalidad, el autocuidado y la resistencia emocional como manifiesto generacional
- Consejos Así es como nunca deberías adelantar a los ciclistas según la DGT
- MULTIMEDIA Artemis II: así es la primera misión tripulada que viaja a la Luna en 54 años (aunque sin pisarla)