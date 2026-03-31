"¿Hubieran podido, las administraciones, haber hecho más por Noelia?"

Noelia posa fi a una tragèdia que ha durat 25 anys | ANTENA 3

Jaime Rodríguez



Estoy de acuerdo con la carta de la señora Cristina Casals, sobre el caso de Noelia Castillo, y que hace falta una profunda reflexión sobre este caso concreto. Más cuando hay medios de comunicación que tildan este caso y que a Noelia le hayan practicado la eutanasia, que ella había pedido, como "una victoria sobre el fascismo".

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La polarización otra vez, y llevando el debate a términos de izquierdas y derechas. Y, cuando se analiza concretamente el caso de Noelia, una chica de familia desestructurada, que tuvo que ser tutelada e ingresada en un centro menores, que padeció abusos sexuales que minaron su mente, y desde entonces entró en una espiral depresiva que la llevaron a intentar suicidarse varias veces, con resultado de acabar en silla de ruedas.

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre el tema de la salud mental y del déficit de atención por parte de los servicios sociales que hay en tal menester. El que no se pueda pagar un psicólogo lo tiene muy complicado. Cuando se habla de eutanasia, yo recuerdo perfectamente el caso de Ramón Sampedro. Era un caso que concitaba una unanimidad en la opinión pública.

Pero, en casos como el de Noelia, que una joven de apenas 25 años, que ha sufrido toda su vida, quiera acabar con ella, no es una victoria de nada. Ni nada hay que celebrar en este caso. Y sí hacer una profunda reflexión, independientemente de ideologías. La sensación que nos deja este caso a muchos ciudadanos, es si se podía haber hecho mucho más por parte de las administraciones hacia esta chica, en vez de ayudarla a acabar con su vida.