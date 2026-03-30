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"Me acordaré siempre de todo lo que he aprendido de ti sobre cosechar"
Una mujer contempla la puesta de sol desde una colina. / Diputación de Badajoz
Kattalin Gorostiza
Qué difícil es escribir o hablar de una pérdida cercana que te impacta por el resto de tu vida. Ninguna palabra en ningún idioma hace justicia a lo que sientes y has sentido por esa persona. No solo por la pérdida de la misma, sino por lo que has vivido con ella -lo bueno, lo malo y lo feo- y lo que ha supuesto para ti tenerla en tu vida. Hay personas que te marcan en la personalidad, en la perspectiva sobre la vida, sobre la felicidad, sobre cómo actuar en situaciones complejas. Te marcan de tal manera que sabes que lo que te llevas de ellas lo aplicarás en tu día a día del resto de tu vida.
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Todo esto nos lleva a acordarnos de estas personas cada vez que apliquemos lo que nos han enseñado. Tenemos la suerte de aprender y querer a personas cercanas, ya sean familia y/o amigos, personas que con tan solo pasar el tiempo con ellas te ayuda a entender cómo viven la vida, cómo quieren, qué siembran para después recoger. Nos ayudan a aprender qué sembrar, cómo, cuándo.
"Y yo me acordaré siempre, desde mi joven edad hasta mi muerte, de todo lo que he aprendido sobre cosechar de ti. Ojalá llegar a sembrar y recoger el amor que has recogido tú, después de sembrar con tanta paciencia. Ha sido, y siempre será, un honor ser tu nieta".
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