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"Nos mudamos de Barcelona a Sabadell obligados y hemos salido ganando"
Diada de Sant Jordi en el centro de Sabadell / Ajuntament de Sabadell
Eduardo Frías
Soy de Barcelona ciudad y después de vivir aquí casi toda mi vida, los últimos años con mi pareja entre 1998 hasta 2019, nos mudamos a Sabadell a causa de la no renovación del contrato de alquiler que teníamos suscrito, ya que a la inmobiliaria le interesaba destinar todo el edificio para alquiler turístico o de estudiantes.
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En mi caso, hemos salido ganando en todo. Sobre todo en calidad de vida a todos los niveles. Ni me planteo volver a Barcelona.
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