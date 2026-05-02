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"En Moventis no consta ninguna queja sobre el comportamiento inadecuado de un conductor"
Barcelona 25/03/2026 Barcelona. Autobuses más llenos por la subida del precio de la gasolina. -En la imagen, saturación en la estación de autobuses de Fabra i Puig. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC
Noemí Martín
En relación con la carta de lector firmada por Eduardo García y publicada el 27 de abril de 2026, sobre un posible comportamiento inadecuado por parte de un conductor, queremos trasladar que entendemos la preocupación expresada y agradecemos que se nos haya hecho llegar esta información. Desde Moventis tomamos muy en serio cualquier comunicación relativa a posibles comportamientos irrespetuosos o discriminatorios en nuestros servicios.
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Este tipo de conductas, de producirse, no son aceptables ni están alineadas con los valores y protocolos de atención que exigimos a nuestro personal.Tras tener conocimiento de la carta publicada en EL PERIÓDICO, hemos revisado nuestros canales oficiales de atención, incidencias y reclamaciones, y no consta ninguna queja registrada en relación con estos hechos.
Con la información publicada en este diario no hemos podido identificar la expedición concreta. Por tanto, para poder analizar adecuadamente la situación, necesitamos disponer de datos adicionales como la hora aproximada, la línea, el trayecto, la parada o el número de vehículo, si se conoce. Por ello, agradeceríamos que nos haga llegar los detalles a través de nuestro canal de atención y reclamaciones: aclientmoventis@moventia.net. Con esa información podremos estudiar el caso con el rigor que requiere.
Muchas gracias.
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