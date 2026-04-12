"'Moriré con las botas puestas': en memoria de José María Torras"

En Andalucía, un equipo de psicólogas atiende a familiares y amistades de las víctimas de feminicidio en los primeros momentos del duelo. VELAS

Quico Torras



Quisiera dedicar unas líneas a la memoria de mi hermano mayor, José María Torras Coll, recientemente fallecido tras una grave enfermedad. Muchos lectores de EL PERIÓDICO reconocerán su nombre por las numerosas cartas del lector que publicó en distintos medios catalanes y españoles. Era un lector constante, un ciudadano comprometido y un observador lúcido de la vida pública.

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Su vocación por el análisis y el debate nacía de su trayectoria como Magistrado de la Audiencia de Barcelona, donde ejerció con rigor, sentido ético y una profunda conciencia del servicio público. Esa misma mirada crítica y constructiva la trasladaba a sus escritos, que tantos lectores siguieron durante años.

Poco antes de enfermar, me dijo una frase que hoy adquiere un significado especial: "Moriré con las botas puestas". Era una expresión que ambos compartíamos desde nuestra juventud, inspirada en la película 'Murieron con las botas puestas', un clásico del Oeste que exaltaba el sentido del deber hasta el último momento. Y así fue: obtuvo la prórroga para continuar en la judicatura hasta los 72 años y mantuvo su actividad intelectual y profesional hasta que la vida se lo permitió.

Con esta carta deseo recordar no solo al jurista, sino también al ciudadano que creyó en el valor de la palabra pública y en la importancia de participar en el debate democrático, un espacio que esta apreciada sección ofrece a los lectores y que constituye un valioso servicio divulgador. Su ausencia deja un vacío, pero también un ejemplo. Atentamente. Gracias. Saludos cordiales.