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"El monumento a Cerdà debería erigirse en la plaza del mismo nombre"
La plaza de Cerdà, el peculiar homenaje de Barcelona al padre del Eixample / Zowy Voeten
Rafael Galiano
Veo con asombro como el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido, sin preguntar a nadie, finalmente y después de muchos años de tiras y afloja en realizar y ubicar el merecido homenaje -la estatua o monumento- en honor a Idelfons Cerdà.
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Según las últimas noticias publicadas, el lugar elegido por el consistorio sería la plaza Universitat, un lugar céntrico sí, pero recordemos que en un extremo de la Gran Vía hay una gran plaza llamada plaza Cerdà, que tiene un parterre con césped totalmente vacío y muy desaliñada. Creo que ese sería el lugar indicado para instalar el homenaje al padre de l'Eixample de Barcelona.
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