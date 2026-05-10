"A Montserrat no tot són valors espirituals, també es viu teatralitat i negoci"

"La maternidad es una elección personal y merece ser respetada"
Ángela Canalís Sant Cugat del Vallès
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
L’abadia de Montserrat, on Lleó XIV presidirà una oració el 10 de juny. | MIREIA ARSO
Joan Masdemont
Res m’agradaria més que parlar de Montserrat en una carta ben llarga, però ja que això no és possible em conformo a fer-ne només quatre pinzellades. Montserrat és conegut i famós arreu del món per la nostra Moreneta i per les seves agulles i roques conglomerades batejades totes elles amb el seu nom corresponent, inclús n’hi ha que en aquestes roques hi veuen a gegants petrificats; la imaginació és lliure, i on s’hi han trobat fòssils marins amb el que això significa.
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Per Catalunya, Montserrat ha estat i és un referent molt important, estimat i venerat i això es demostra dia a dia en la gran quantitat de gent que puja a veure la Moreneta. Pels excursionistes i senderistes és també un lloc molt apreciat. Moltes són les personalitats que al llarg del temps han visitat Montserrat: els Reis Catòlics, Ignasi de Loiola, Pau Casals, Fleming, Franco, Dalai Lama, Joan Pau II, Barack Obama i podria continuar en una llarga llista.
També està prevista, d’aquí pocs dies, la visita del actual Papa, Lleó XIV.
Curiosa va ser la visita de Himmler, líder nazi, que en octubre de 1940, en plena Guerra Mundial, va visitar Montserrat, ja que creia fermament que Montserrat era realment “montsalvat” representat a l’òpera 'Parsifal', de Wagner, i va demanar veure els arxius relacionats amb la ubicació del Sant Greal. I ara parlem del Montserrat d’enguany, el que he vist i viscut en aquesta Setmana Santa, on juntament amb la meva família hi vàrem passar uns dies.
Montserrat continua essent per mi un lloc preciós, ple de magnetisme, on es respira aire pur i sensació de benestar. No seria honest amb mi mateix si no hi afegís que de la mateixa manera que tota moneda té cara i creu, la creu que hi veig a Montserrat és que no tot són valors espirituals i cristians, també es veu i es viu certa teatralitat i negoci.
Participaciones de loslectores
Ángela Canalís Sant Cugat del Vallès
Ángel Conesa Vilanova i la Geltrú
José Franco Llinars del Vallès
Silvia Gurrea Santa Coloma de Gramenet
Másdebates
El debate