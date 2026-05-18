"Montjuïc necessita un rescat"

Rafaela Martinez Cataluña - Aragón
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
Barbacoa en medio del bosque seco en Montjuïc, donde hay muchos acampados en campamentos. Foto: Lucy Brzoska / Lucy Brzoska
Beatriz Membrado
Montjuïc s’ha consolidat en els últims anys com un dels grans epicentres culturals, esportius, turístics i d’oci de Barcelona. Tanmateix, els veïns convivim des de fa temps amb una preocupant degradació i sobresaturació de la muntanya i de barris veïns com el Poble-sec, conseqüència d’una activitat cada vegada més intensa que no ve acompanyada d’inversions extraordinàries ni de mesures suficients de manteniment, neteja, prevenció i seguretat.
La realitat és visible cada dia: acumulació de residus, actes vandàlics, assentaments improvisats, risc d’incendis, robatoris, agressions i una creixent sensació d’inseguretat en camins que utilitzen famílies, escolars, esportistes, treballadors i visitants, oferint una imatge impròpia d’una ciutat europea de referència.
Costa entendre que es projecti una agenda de gran visibilitat internacional sense una inversió proporcional que garanteixi la conservació de l’entorn, la convivència i la seguretat de les persones. Cultura i excel·lència urbana haurien d’anar necessàriament de la mà.
Montjuïc és un dels grans pulmons verds de la ciutat, un espai patrimonial, educatiu, social i mediambiental que no pot continuar degradant-se per manca de planificació i de resposta estructural. Cal una actuació urgent, sostinguda i coordinada que protegeixi tant la muntanya com els barris que hi conviuen i totes les persones que hi viuen, hi treballen o hi transiten.
