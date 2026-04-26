"El món acadèmic i el laboral no han de ser excloents entre sí"

Alumnos de un ciclo de FP durante una clase

Alumnos de un ciclo de FP durante una clase / EUROPA PRESS

Antonio Yus

Ara que és el moment en que molts i moltes estudiants pensen en el que estudiaran l’any vinent i opten per estudis de FP, cal recordar que el món acadèmic i el laboral són importants, complementaris i no han de ser excloents entre sí. De fet, a acadèmies privades fa anys que combinen ambdós mons impartint formació oficial i per l’ocupació i qualificació professional via cursos amb certificació oficial i adaptats a les exigències reals del mercat laboral via formació presencial, en línia i combinació d’ambdues segons les necessitats per estudiants, gent treballadora i aturada.

A més, ofereixen orientació, inserció professional i acreditació oficial de competències adquirides acompanyant individualment les persones, ajudant a definir itineraris formatius o laborals i entrenant habilitats pràctiques com el 'curriculum vitae' o entrevistes, així com oferir innovació, inclusió i col·laboració estreta amb empreses, administracions i entitats dels territoris per impulsar talent, promoure treball de qualitat i oferir formació inclusiva adaptada a cada necessitat.

Tanmateix, aquests tres pilars fonamentals d’activitat formativa i orientativa s’haurien d’estendre als centres públics: a més de fer xerrades informatives sobre orientació professional (que ja es fan), també s’hauria de comptar amb un/a orientador/a professional i laboral a cada centre acadèmic, oferir acreditació de competències professionals (coordinats amb serveis d’ocupació), o incloure matèries troncals obligatòries de formació laboral (drets, tècniques de recerca de feina, etc) i d’economia i empresa a la ESO i al Batxillerat com a la FP. Perquè d’eines i opcions ara n’hi ha moltes i molt variades.

