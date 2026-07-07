"Mobilitat a Barcelona"

"¿'Scroll' o comercio local?"
Noemí Expósito Barcelona
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Preparativos para el Gran Départ del Tour de Francia en los alrededores de la Sagrada Familia / Ferran Nadeu
Xavi Ventalló
Tinc 70 anys i he viscut tota la vida a Barcelona. Aquest i altres ajuntaments anteriors m'estan fent complicant molt la vida. Per què dic això?
Entretodos
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Vaig consultar les curses que es celebren cada any a Barcelonat i vaig veure que en son 51, practicament una cursa a la setmana. També s'hi celebren infinitat d'esdeveniments durant tot l'any, des de la rebuda i atenció al papa Lleó XIV fins la celebració de 'Le Grand Départ', que es la sortida de la etapa inicial del Tour de França.
Tot això que comento ens impedeix disfrutar de la nostre ciutat als ciutadans que, com jo mateix, no tenim segona residència o, simplement, volem passar el cap de setmana a Barcelona perquè estem en el nostre dret de fer-ho.
Tots aquests esdeveniments serveixen per 'projectar Barcelona', o això diuen. Crec que si la seguim projectant d'aquesta manera se sortirà del mapa i la perdrem de vista per sempre.
Aquestes celebracions i esdeveniments no fan més que impedir la normal mobilitat per la ciutat, ja prou complicada en situacions normals, i provoca retards amb les línies de busos, modificacions del recorregut i altres situacions que ens compliquen la vida als que volem disfrutar de la ciutat el cap de setmana. Perquè, sí senyors, tenim dret a disfrutar de Barcelona el cap de setmana. No tenim perquè marxar a un altre lloc si no volem però ens ho posen molt i molt difícil.
Ens comuniquen aquestes situacions i ens recomanen utilitzar el metro per moure'ns sense tants entrebancs, sense tenir en compte que el metro no arriba a totes les barriades i a molts ciutadans ens resulta imprescindible el servei d'autobús. I més encara en el meu cas i altres de pitjors, que tenim problemes de mobilitat.
Si us plau, deixin ja de projectar la ciutat i vigilin la delinqüencia. Durant la visita del Papa van asassinar a trets una persona al carrer de Balmes, sense anar més lluny.
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Noemí Expósito Barcelona
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