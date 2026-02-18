"La inscripción a la Mitja Marató de BCN no da derecho a ensuciar las calles"

Barcelona. 15/02/2026 Deportes.Participantes de la Mitja Marato de Barcelona. Foto: Zowy Voeten / El Periódico. / Zowy Voeten / EPC

El pasado domingo se celebró en las calles de Barcelona la Mitja Marató. Ya es habitual que a lo largo del año se organicen diversas carreras de este tipo en nuestra ciudad. En este sentido, a pesar de las molestias que los cortes de las calles me puedan ocasionar como vecino, puedo aceptar su organización de forma periódica. Lo que me sorprende es que precise de la retirada de vehículos, motos incluidas, en al menos uno de los laterales de las calles, por acción de la grúa municipal, si alguno de sus propietarios/as no se ha percatado de los carteles de aviso.

¿Es que los corredores precisan de más de dos carriles de circulación para poder correr? Sí es así, quizá las calles escogidas no son las adecuadas. ¿O bien es para que el potencial público de estas carreras pueda gozar del espectáculo en primer plano? No parece que la afluencia de público sea tan masiva que requiera de esta medida en las calles que disponen de plazas de aparcamiento.

Pero no es este aspecto organizativo lo que me deja más perplejo, sino el estado en el que quedan las calles una vez acabada la carrera. Miles de sobres de suplementos energéticos para corredores cubren las calles en todo su recorrido. No pondré en duda la necesidad de tomar este tipo de productos para recorrer los 21 Kilómetros de esta competición, con una duración promedia de dos horas, aunque alguien pudiera pensar que con un buen desayuno sería más que suficiente.

Lo que no puedo llegar a entender es que estos grandes deportistas sean incapaces de guardarse el envase, una vez vacío, en uno de los bolsillos de sus coloridas vestimentas, hasta acabar la carrera. Claro que, si luego una brigada de limpieza recoge su estropicio sin que nadie les haya indicado la necesidad de tener un comportamiento cívico, aquí no ha pasado nada, dando derecho la cuota de inscripción a ensuciar sin miramientos, todo ello esponsorizado por grandes marcas, por el bien del espíritu competitivo.