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"Miguel Ángel Blanco no murió, lo asesinaron"

Manifestación en contra del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, en 1997.

Manifestación en contra del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, en 1997. / Rafa Rivas / AFP

Victoriano Sánchez

Victoriano Sánchez

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Este 13 de julio se cumplieron 29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Casi tres décadas después, un 'reel' de Julio Iglesias recordando aquellos días me devolvió de golpe a un momento que marcó para siempre la historia de nuestro país.

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El 10 de julio de 1997, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, un joven de 29 años y concejal de Ermua, mientras se dirigía a su trabajo. Durante 48 horas, millones de españoles estuvieron en vilo. Yo fui uno de los miles que salimos a las calles para exigir su liberación. Recuerdo la indignación y la esperanza de que la razón venciera a la barbarie. Pero la barbarie se impuso, y ETA cumplió su amenaza y lo asesinó de dos disparos en la cabeza, abandonando su cuerpo en una pista forestal.

Aquel crimen no fue solo el asesinato de un inocente. Fue un intento de arrodillar a toda una sociedad mediante el terror. Y, sin embargo, con el paso del tiempo, la desmemoria e incluso la comodidad de esta sociedad está haciendo el trabajo que los asesinos pretendían: borrar el horror, diluir la responsabilidad y convertir en una página más de la historia lo que fue una herida abierta en la conciencia de toda España.

No podemos permitirlo. No podemos acostumbrarnos a hablar de ETA como si hubiera sido un fenómeno inevitable o una simple disputa política. ETA fue una organización terrorista que asesinó, secuestró, extorsionó y sembró el miedo durante décadas. Miguel Ángel Blanco y las demás victimas tenía nombre, rostro, familia, sueños y toda una vida por delante. Como él, casi un millar de personas fueron asesinadas por defender la libertad.

Hay que recordar que un pueblo que olvida acaba perdiendo la dignidad: primero, cuando la eliminan, y después, cuando deja de recordarla. La memoria alimenta la verdad. Y solo desde la verdad se puede construir una convivencia digna. Miguel Ángel Blanco no murió. A Miguel Ángel Blanco lo asesinaron. Conviene repetirlo para que las nuevas generaciones conozcan la verdad y mantengan viva la memoria.

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