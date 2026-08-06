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"Me quedo con la cifra de aquellos que han muerto en el mar"
Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio
Marisa Rando
En estos últimos días hemos presenciado desde nuestros cómodos domicilios la llegada de millares de migrantes, en su mayoría marroquíes, a la exigua ciudad autónoma de Ceuta. El caos en las calles ha sido enorme, con comercios y bares cerrados ante la avalancha de personas. Pasada la euforia inicial, la mayoría de ellos ha vuelto a Marruecos. Y llega el momento de valorar las causas que les han traído a Ceuta, y las soluciones que aportan la oposición, el Gobierno y Europa.
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No consigo quitarme la sensación de que Marruecos ha alentado la entrada masiva de sus ciudadanos, cosa que pasa de vez en cuando, más allá de culpar a las mafias y a la difusión en redes sociales de la convocatoria para entrar en España. Como casi siempre, los políticos se tiran los trastos a la cabeza. Se limitan a llevarse la contraria, y al "y tú más". Solo el pueblo de Ceuta ha estado a la altura.
Ellos sí que saben de convivencia, de respeto entre culturas, y de solidaridad con los más necesitados. Quizá por eso han recibido a Vito Quiles entre abucheos y algunas palabras más gruesas. Lo mismo que a esa ultraderecha itinerante, que se desplaza, de un lugar a otro, buscando el conflicto, e incendiando la calle. España vigila una de las puertas de Europa, navegando con más o menos fortuna entre los derechos humanos, y la defensa de las fronteras de la UE, mientras Donald Trump da lecciones al Viejo Continente de cómo luchar contra la " invasión" de migrantes.
Falta saber, en los próximos días, cuando toque repartir a los menores no acompañados entre las comunidades autónomas, qué van a hacer los gobiernos del PP, si acatarán la ley o se plegarán al chantaje de Vox. Se han dado muchas cifras estos días, pero yo me quedo con la de aquellos que han muerto en el mar, porque no resistieron horas nadando, o porque no les importan ni a su Rey, ni a su gobierno.
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