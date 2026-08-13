"Si fuera rey me gustaría ser el rey bueno del cuento"

Archivo - El rey de Marruecos, Mohamed VI / MAP - Archivo

Ángeles Casalins



Si tuviera que escribir un cuento para niños, sin duda el Rey de Marruecos me serviría de inspiración.

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Había una vez un reino donde su rey era muy, muy rico, pero muy, muy poco generoso con su pueblo. Todos sus habitantes, sobre todo hombres jóvenes y fuertes, se iban marchando a otros países para buscar una mejor vida y su rey no hacía nada para evitarlo, solo le importaba que su fortuna estuviera a buen recaudo. En los cuentos suelen aparecer sapos, dragones y brujas que ponen un punto final a modo de castigo contra la avaricia y el despotismo.

Si fuera rey me gustaría que me recordaran como el rey bueno del cuento, no como el malo que acaba convirtiéndose en sapo o muriendo en las garras de un dragón, ¿quizá será que no tiene el amor de una reina consorte? Sinceramente , no creo que ninguna caiga rendida a sus pies.