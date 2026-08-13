Decenas de migrantes se agolpan a las puertas de un Carrefour en Ceuta, donde la Policía Nacional les prohíbe la entrada / CAPTURA VÍDEO EUROPA PRESS

Fiona Dobal



Cada vez escucho más hablar de “migración de calidad”. ¿Una persona merece cruzar una frontera dependiendo de su título universitario, su cuenta bancaria o lo útil que resulte para nuestra economía? Me desconcierta escucharlo de quienes viajan a países empobrecidos para hacer voluntariado. Allí, si los gobiernos no hacen suficiente, parece que tenemos la responsabilidad de ayudar. Pero cuando esas mismas personas cruzan nuestras fronteras buscando una vida digna, la compasión cambia de dirección: entonces “no podemos acoger a todos” y poco podemos hacer los ciudadanos.

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Hay algo extraño en querer salvar a alguien siempre que permanezca suficientemente lejos. Quizá deberíamos preguntarnos cuándo dejó de avergonzarnos clasificar seres humanos entre quienes merecen llegar y quienes deberían quedarse donde nacieron. Ninguna migración necesita ser “de calidad”. Lo que debería tener calidad es nuestra respuesta.