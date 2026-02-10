Día de elecciones en Aragón / Javier Cebollada/EFE

Rafael Soriano



Parece que la esperanza de Pedro Sánchez y el PSOE para las próximas elecciones generales es que Vox siga creciendo y el miedo a un gobierno con miembros de Vox provoque un doble efecto similar a las elecciones de 2023: que desencantados del PSOE no vayan al PP ni la abstención y que centristas que actualmente votan al PP no lo hagan.

Sin embargo, en Aragón, y antes en Extremadura, la izquierda en su conjunto no deja de bajar y la derecha suma nuevos votantes, parece que el miedo a Vox ya no funciona. El gobierno parece que ha renunciado a conseguir que se le vote por sus méritos y se conforma con que le voten para que no gobiernen otros. Pero con una vivienda cada vez más inasequible, salarios bajos y una sanidad cada vez peor no tiene realmente mucho de lo que presumir y el populismo de la ultraderecha gana terreno por la ineficacia de los demás.