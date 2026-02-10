.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Parece que el miedo a Vox ya no funciona"

Día de elecciones en Aragón

Día de elecciones en Aragón / Javier Cebollada/EFE

Rafael Soriano

0 Comentarios

Parece que la esperanza de Pedro Sánchez y el PSOE para las próximas elecciones generales es que Vox siga creciendo y el miedo a un gobierno con miembros de Vox provoque un doble efecto similar a las elecciones de 2023: que desencantados del PSOE no vayan al PP ni la abstención y que centristas que actualmente votan al PP no lo hagan.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Sin embargo, en Aragón, y antes en Extremadura, la izquierda en su conjunto no deja de bajar y la derecha suma nuevos votantes, parece que el miedo a Vox ya no funciona. El gobierno parece que ha renunciado a conseguir que se le vote por sus méritos y se conforma con que le voten para que no gobiernen otros. Pero con una vivienda cada vez más inasequible, salarios bajos y una sanidad cada vez peor no tiene realmente mucho de lo que presumir y el populismo de la ultraderecha gana terreno por la ineficacia de los demás.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. Entrevista Francesco Tonucci, pedagogo: "La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio"
  2. En Montbau Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
  3. Vivienda Lo dice la ley de alquileres: los propietarios deben pagar un gasto adicional
  4. Un juez pone freno a una práctica habitual a la hora de multar: anula una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  5. Durante tres horas La línea T4 del tranvía de Barcelona quedará cortada este martes para retirar nidos en la Diagonal