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"El miedo que recorre Europa"
Barcelona recuerda a las víctimas de los atentados del 17A 9 años después
Victoriano Sánchez
El pasado 17 de agosto se cumplieron nueve años del atentado terrorista perpetrado en la Rambla de Barcelona. Europa tiene miedo; no podemos ser víctimas de la política 'woke' ni de la corrección política. La ventaja de pertenecer a la Comunidad Europea es que habíamos dejado atrás el miedo a la amenaza yihadista.
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Ustedes saben que, en el atentado de la Rambla, no se ha mencionado el origen islamista. En el acto celebrado en el Parlamento, en el que se concedió la Medalla de Oro a los Mossos d'Esquadra por su actuación durante los atentados, que dejaron 15 víctimas mortales, estaban Carles Puigdemont, como presidente de la institución, Carme Forcadell, el mayor Trapero y una periodista de 'Ara'; ni siquiera se mencionó el terrorismo islamista.
Si un marciano que acabara de llegar a la Tierra se enterara de la noticia, pensaría que nos habían atacado seres de otro planeta.
Los europeos ahora se rebelan porque no se puede sucumbir al miedo, y sus representantes políticos insisten en que deben tomarse medidas. Por eso, una veintena de países han puesto el grito en el cielo para reclamar soluciones. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha ido más allá y está poniendo a prueba el Tratado de la Unión Europea en relación con la libre circulación de personas.
Y ahora, me pregunto: ¿hasta cuándo vamos a poner en riesgo el bienestar y la seguridad de los europeos?
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