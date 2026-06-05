"Mezclar el placer de la cocina con el del cine es un disparate"

Una de las salas renovadas del Mooby Sarrià Club, con butacas premium. / Mooby

Joan Soldevila



He leído la noticia sobre las nuevas salas de cine que quieren ser más atractivas para el gran público: butacas cómodas y reclinables con respaldos, similares a las de los aviones, para comidas y bebidas; menús gastronómicos para tomar en la sala (pudiendo solicitarlos por el móvil durante el metraje del film), e incluso habla de salas de cines con camas casi matrimoniales.

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Hay aspectos francamente risibles o directamente absurdos. Pienso que el cambio o modernización pasa por programar buenas películas en perfectas condiciones de exhibición (visuales y auditivas); dedicar días determinados a reposiciones importantes; homenajes a cintas memorables en su aniversario; preestrenos de prestigio o incluso charlas con directores, guionistas o actores.

Mezclar el placer de la cocina -y de otro tipo de placeres- con el disfrute auténtico del séptimo arte me parece un absoluto y total disparate.