"El metro y la cesión de los asientos"

Tren de la L2 del metro de Barcelona de tipo “gusano”, es decir, con pasillo continuo en todos los vagones / Edwin Winkels / EPC

Noemí E.



Desde hace tiempo, el ayuntamiento insta a ceder el asiento a las personas mayores o a las que más lo necesitan. Muchas veces, se los dejan espontáneamente. Algunas otras, los ancianos solicitan el asiento y normalmente se los ceden por una cuestión de justicia.

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Otras, los jóvenes no lo hacen porque no se imaginan lo que es la vejez y lo que supone en cuanto a pérdida de vitalidad. O porque no les han educado en la empatía y respeto necesarios para ponerse en el lugar de otros.

En mi caso, yo no soy mayor, pero desde hace unos ocho meses siento dolor en la pierna derecha cuando estoy de pie sin moverme del sitio.

Dicho esto, un sábado, que venía de ver un espectáculo, una amiga y yo cogimos el metro y fui corriendo a sentarme. Una mujer quiso también hacerlo, pero como no detecté arrugas, ni otras señales, y después de dudar, pensé que no era tan mayor y me senté.

Ella empezó a quejarse. Así pues, como rectificar es de sabios, decidí dejarle el asiento, porque me di cuenta del error que había cometido.

Sin embargo, ella decidió no sentarse y empezó a gritar. Probablemente, se habría sentado si hubiera necesitado realmente el asiento. Lo más sangrante es que había jóvenes a quienes doblaba o triplicaba la edad y no se encaró con ellos en ningún momento.

En aquel instante, no se me ocurrió dar ninguna explicación. De todos modos, le pido disculpas, ya que me falló la empatía. Si a mí me duele la pierna, supongo que ella debe de estar bastante peor de salud que yo. Aunque a ella le fallaron las formas, a mí me falló el fondo.