Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Els mestres no rebutgem els canvis, però necessitem condicions reals per fer-ho bé"
Aula de una escuela de primaria en Barcelona. / Manu Mitru
Marta Boix
Després de més de 16 anys com a mestra de primària, puc dir amb convenciment que m’apassiona la meva feina. No des d’una mirada romàntica de “vocació”, sinó perquè crec profundament que l’educació és un motor de transformació i que la innovació pedagògica és imprescindible si volem donar respostes a la societat actual. Els reptes que tenim a les aules són enormes i sé que la nostra feina implica tenir molts fronts oberts alhora: atendre la diversitat, repensar metodologies, vincular-nos amb l’entorn, fer créixer projectes col·lectius...
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Tot això forma part del nostre dia a dia i això és ser i fer de mestra. Ara bé, la dificultat arriba quan aquest entusiasme topa amb la manca d’un ordre clar, una coherència i una manca de temps i de reflexió. En els darrers anys, el sistema educatiu ha acumulat reformes i canvis; canvis de currículum, noves demandes, expectatives que sovint arriben de manera accelerada i fragmentada, canvis de claustres brutals, projectes innovadors sense el temps per acompanyar-los amb cura, aules fins a 27 alumnes, programacions per fer sense un sentit global....
El resultat és que tot i no suportar aquesta paraula, em toca acceptar que estic “cremada”, i no vull que s’entengui com una mestra farta de la seva feina, no, si no com una mestra crítica i amb moltes ganes de que canvii la mirada i l’estima per l’educació d’aquest país. A les aules, mentre convivim amb aquest allau de novetats, continuem dissenyant situacions d’aprenentatge motivadores, contextualitzades i inclusives. Però el risc és evident: sense temps per reflexionar, coordinar-nos i ordenar els processos, tot allò que hauria de ser una oportunitat de millora es converteix en una font de frustració.
No es tracta de rebutjar els canvis. Al contrari: vull continuar dedicant la meva energia a innovar, acompanyar l’alumnat amb coherència i compartir aprenentatges amb els companys/es. Però necessitem condicions reals per fer-ho bé. Necessitem que l’educació al nostre país tingui un plantejament clar, que els canvis arribin amb sentit i que es valori el temps com un recurs pedagògic essencial. Si volem que els infants aprenguin amb tranquil·litat, profunditat i sentit, els mestres també necessitem aquest temps i aquest ordre. No per fer menys, sinó per fer-ho millor.
Participaciones de loslectores
"¿Qué inversión y compromiso real estamos dispuestos a asumir como sociedad?"
Víctor Nieto San Sebastián de Los Reyes (Madrid)
"Los galones no otorgan credibilidad policial a su portador"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
Másdebates
El debate
- Instalados en Esparreguera De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: "Le pedí llorando que me alquilara el piso"
- Historia Un descubrimiento replantea los orígenes de Llívia y la sitúa en una red de villas romanas dedicadas a Lívia Drusila
- Estudio científico Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- Fiscalidad de la jubilación Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
- Entrevista Juliette Binoche: "Los artistas no estamos aquí para dar opiniones, sino para cambiar el mundo"
- Plan estratégico Endesa planea invertir 10.600 millones en los próximos tres años, un 10% más
- Iniciativa gubernamental La primera Estrategia contra la soledad no deseada contempla actividades en residencias abiertas a los vecinos
- Polémica Abuso y miedo en Noma: “Muchos amigos han pasado por eso: los testimonios son ciertos”
- Golpe al narcotráfico EEUU insta a México a mantener la "determinación" contra el narcotráfico tras el "gran golpe" al CJNG
- ¡Atención, gurmet! La Fundació Alícia, galardonada por su medicina culinaria (y otras noticias gastro con premio)