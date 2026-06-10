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"Carta oberta d'un mestre a la consellera Niubó"
David Berenguer
Estem vivint un moment molt important: molts dies de vaga, moltes negociacions entre sindicats i departament… I és que l’Ensenyament ha arribat a un punt que ja no pot més. Com passa en diferents parts del món, s’està donant un procés històric de desinversió en el serveis públics (ensenyament, sanitat, bombers, mitjans de comunicació, biblioteques, trens...).
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Si miréssim el cas dels trens, tothom veuria clar que dues dècades de desinversions no s’arreglen únicament amb un augment de sou als maquinistes i treballadors de les estacions. Sabem que cal arreglar trams, talussos, catenàries, passos... En el cas de l’ensenyament, se’ns descarrilen nens i nenes cada dia. No tenim els recursos ni la formació per fer front el que ens trobem a l’aula. No els podem atendre com es mereixen. Ni que pugem el sou al professorat i cobrem el que ens toca. No és suficient.
En aquest sentit, trobo a faltar una estratègia de país. Hi ha molts temes a tractar, potser masses, però hem de posar fil a l’agulla: alumnat nouvingut; alumnat amb TDAH; TEA; dislèxia; amb altes capacitats; alumnat que necessita un reforç; alumnat que no saben o no poden comportar-se a classe; conflictivitat als instituts; nivells baixos de comprensió lectora o de matemàtiques; reforç del català; trastorns mentals; intents de suïcidi; ràtios de 30 alumnes; mala climatització dels edificis... Tot això no s’arregla amb augments de sou.
La situació milloraria, en part, amb un augment de personal qualificat que acompanyi als nostres infants i joves. I aquest personal, PAE, TIS, educadores socials, psicopedagogues, integradores socials..., té una feina molt precària i poc valorada. També caldria cuidar a la gent que cuida del 0–3, que és la base de l’educació i de tot.
Seria bo que aquesta visió estratègica no canviés cada vegada que hi ha eleccions. L’educació no és un cost, és una inversió. I, com deia Derek Bok (educador i advocat nordamericà): «Si creus que l’educació és cara, prova amb la ignorància».
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