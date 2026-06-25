Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Més drets pel personal becari"
Una estudiante de Medicina realiza unas prácticas en el laboratorio. / Ricard Cugat
Antonio Yus Piazuelo
Les pràctiques laborals són importants en ser el primer contacte real amb el món laboral. No obstant, de vegades hi ha pràctiques no sempre alineades amb la formació rebuda, i per això caldria una millor coordinació entre centres educatius i empreses, mesures i sistemes de seguiment i avaluació de les empreses col·laboradores, etc. Però una persona en pràctiques no laborals no pot substituir un treballador, i ara l’Estatut del Becari, aprovat pel Govern espanyol l’any 2018, busca protegir l’alumnat i regular les pràctiques laborals als estudis universitaris i d’FP, havent de cotitzar per aquestes, assumint les empreses aquest cost segons el previst al conveni de col·laboració, amb una jornada de màxim 480 hores, i sancions en cas d’incompliment.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Així mateix, les persones en formació gaudiran dels mateixos drets i deures que la resta de personal, i també seguir les directrius del personal tutor assignat per l’empresa i el centre educatiu i mantenir contacte i entregar documents pertinents. En aquesta línia, es vol donar més impuls a l’FP dual (combinar formació a centres educatius i pràctica a empreses) per facilitar l’entrada al mercat laboral; i, per una altra banda, estudiants universitaris amb necessitats especials faran pràctiques a empreses via programa de Beques ‘Fundació Once-Crue’ (cofinançat pel Fons Social Europeu per facilitar la integració d’aquest alumnat al mercat laboral). Totes aquestes són bones iniciatives, però també caldria recuperar les pràctiques al Batxillerat, i també aprofitar per demanar fer vàlides les pràctiques professionals realitzades al sector públic per comptabilitzar-les a efectes d’antiguitat (triennis) i retribucions com a reconeixement de la formació adquirida. Camins diversos per un mateix objectiu: més drets al personal becari i facilitar més l’entrada de gent jove al mercat laboral.
Participaciones de loslectores
"Un panorama desolador"
Joan Soldevila Adán Barcelona
"Somos la suma de nuestros recuerdos"
Francisco Cuevas Castellar del Vallès
"Valors humans perennes"
Maria Àngels Manén Barcelona
"La de Aldama, una colaboración interesada"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Al minuto Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden Venezuela, en directo | Última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones
- Oficios De cobrar 1.600 euros en España a ganar más de 3.000 en Alemania: la historia de Salva, un electricista que ha vuelto para montar su empresa
- MUNDIAL 2026 | GRUPO A México hace historia al superar primera la fase de grupos; Suráfrica da la campanada
- Al minuto Guerra de Irán | Trump asegura que Irán accede a "todo" lo que él quiere
- Consejos Este es el truco japonés para gastar menos combustible: los hábitos que muchos conductores siguen ignorando