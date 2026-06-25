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"Més drets pel personal becari"

Una estudiante de Medicina realiza unas prácticas en el laboratorio.

Una estudiante de Medicina realiza unas prácticas en el laboratorio. / Ricard Cugat

Antonio Yus Piazuelo

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Les pràctiques laborals són importants en ser el primer contacte real amb el món laboral. No obstant, de vegades hi ha pràctiques no sempre alineades amb la formació rebuda, i per això caldria una millor coordinació entre centres educatius i empreses, mesures i sistemes de seguiment i avaluació de les empreses col·laboradores, etc. Però una persona en pràctiques no laborals no pot substituir un treballador, i ara l’Estatut del Becari, aprovat pel Govern espanyol l’any 2018, busca protegir l’alumnat i regular les pràctiques laborals als estudis universitaris i d’FP, havent de cotitzar per aquestes, assumint les empreses aquest cost segons el previst al conveni de col·laboració, amb una jornada de màxim 480 hores, i sancions en cas d’incompliment.

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Així mateix, les persones en formació gaudiran dels mateixos drets i deures que la resta de personal, i també seguir les directrius del personal tutor assignat per l’empresa i el centre educatiu i mantenir contacte i entregar documents pertinents. En aquesta línia, es vol donar més impuls a l’FP dual (combinar formació a centres educatius i pràctica a empreses) per facilitar l’entrada al mercat laboral; i, per una altra banda, estudiants universitaris amb necessitats especials faran pràctiques a empreses via programa de Beques ‘Fundació Once-Crue’ (cofinançat pel Fons Social Europeu per facilitar la integració d’aquest alumnat al mercat laboral). Totes aquestes són bones iniciatives, però també caldria recuperar les pràctiques al Batxillerat, i també aprofitar per demanar fer vàlides les pràctiques professionals realitzades al sector públic per comptabilitzar-les a efectes d’antiguitat (triennis) i retribucions com a reconeixement de la formació adquirida. Camins diversos per un mateix objectiu: més drets al personal becari i facilitar més l’entrada de gent jove al mercat laboral.

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