Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El mérito de Vox no es de sus dirigentes sino de sus compradores"
Mitin de Vox con Santiago Abascal en la Plaza Mayor de Trujillo, el pasado 1 de diciembre. / Vox Extremadura
Pedro Serrano
Vox, el partido de ultraderecha al que cada día más emula Feijóo, no tiene capacidad de gestión ni proyecto político que aporte algo positivo a la convivencia y al bienestar de la gente. Su ideario político se basa en glorificar tiempos pretéritos oscuros; en menoscabar el feminismo y la diversidad sexual y de género; en restringir derechos sociales adquiridos; en negar el grave problema climático; en deshumanizar al adversario mediante el insulto y querellas arteras; en el odio y criminalización del inmigrante; en agitar y enturbiar las aguas políticas para pescar más votos; en inocular en los instintos básicos de la gente el veneno del encono hacia toda persona o ideología que tenga visos de progreso y humanidad.
Se podría pensar que el ascenso creciente de Vox se debe a sus habilidades de persuasión en la venta de humo, pero no; el verdadero mérito no es de sus dirigentes, sino, sobre todo, de sus compradores incondicionales que, cegados por la humareda negra y tóxica, no ven más allá de sus propias narices.
"La T-16 limita a molts joves que viuen fora de la primera corona"
Ariane Martín Torrelles de Llobregat
