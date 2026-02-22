"El mérito de Vox no es de sus dirigentes sino de sus compradores"

Mitin de Vox con Santiago Abascal en la Plaza Mayor de Trujillo, el pasado 1 de diciembre. / Vox Extremadura

Pedro Serrano



Vox, el partido de ultraderecha al que cada día más emula Feijóo, no tiene capacidad de gestión ni proyecto político que aporte algo positivo a la convivencia y al bienestar de la gente. Su ideario político se basa en glorificar tiempos pretéritos oscuros; en menoscabar el feminismo y la diversidad sexual y de género; en restringir derechos sociales adquiridos; en negar el grave problema climático; en deshumanizar al adversario mediante el insulto y querellas arteras; en el odio y criminalización del inmigrante; en agitar y enturbiar las aguas políticas para pescar más votos; en inocular en los instintos básicos de la gente el veneno del encono hacia toda persona o ideología que tenga visos de progreso y humanidad.

Se podría pensar que el ascenso creciente de Vox se debe a sus habilidades de persuasión en la venta de humo, pero no; el verdadero mérito no es de sus dirigentes, sino, sobre todo, de sus compradores incondicionales que, cegados por la humareda negra y tóxica, no ven más allá de sus propias narices.