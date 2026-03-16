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"Merecemos unos políticos con un talante más sereno, reconciliador y humano"
El hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE
Gonzalo García
Hace tiempo que el concepto de "mercadería" está presente en nuestra realidad cotidiana. Lo está en el momento en que cada acción, cada discurso y cada intención dejan de ser nobles para convertirse en una finalidad para quienes mantienen un alegato ideologizado, lleno de intenciones propias y una alocución parcial, lejos del consenso y la escucha, de la pausa y el entendimiento.
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Es justo pensar que los ciudadanos nos merecemos, y más aún en estos momentos, una clase política que asuma un talante más sereno, más reconciliador y humano. Es algo exigible que entiendan quienes nos lideran, que no deseamos reproches ni confrontación tanto como una gestión que nazca desde la serenidad compartida. En tiempos de guerra, la paz nace de entender también, que las desigualdades entre partidos están cargadas de responsabilidades hacia quienes finalmente se gobierna.
En este sentido, plegarse no puede ser sinónimo de ceder como de acercar posturas, aunar decisiones y adoptar compromisos. Quizá para ello haya que pagar un precio electoral disimulando que, por un momento, el valor de los votos no es tan alto como el de las vidas. Es ahí donde los principios y valores nos rescatan en el común de las buenas intenciones y adquieren interés, valor para el ciudadano. Es ahí donde nace el reto y la esperanza, cuando el yo se convierte en nosotros, y la empatía se sincera con el otro.
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