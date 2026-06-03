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"El valor arquitectónico de los mercados municipales"
Los paradistas del mercado de Santa Caterina, al límite por un servicio de vigilancia deficiente / MANU MITRU
Jordi Querol
Los mercados municipales de Barcelona, más allá de su función como espacios de abastecimiento de alimentos, destacan por su valor arquitectónico. Situados en zonas densamente urbanizadas, se convierten en puntos de encuentro donde confluyen vecinos, comerciantes y visitantes, creando una dinámica social difícil de encontrar en otros lugares.
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Esta interacción da lugar a una energía especial que se percibe con facilidad. No es casualidad que en torno a estos mercados proliferen bares, comercios de diversa índole, entidades bancarias y espacios de descanso. Se configura así un tejido urbano vivo y acogedor que deleita tanto a quienes residen en el barrio como a quienes lo visitan ocasionalmente.
En Barcelona, estos entornos han sido y continúan siendo fuente de inspiración para escritores, además de un motivo de disfrute para millones de visitantes de todo el mundo. Quizá por ello, su vitalidad los convierte en lugares verdaderamente singulares. Por todo ello, considero importante fomentar su conservación, no solo como centros de actividad comercial, sino también como auténticos responsables de la excelente calidad de vida que se desarrolla a su alrededor.
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