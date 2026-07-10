"Mercaderes del miedo"

"El señor de la radial"
César Carulla SABADELL
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Más de 1,17 millones de migrantes solicitan acogerse a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, duplicando las previsiones iniciales
Miguel Fernández-Palacios Gordon
La regularización extraordinaria de migrantes que ya conviven y trabajan con nosotros —no de quienes llegarán— sería la octava de la democracia. El PP de Aznar ejecutó tres de ellas, otorgando papeles a más de 520.000 personas en procesos que tildaban de ejemplares. La iniciativa actual emana de una ILP avalada por 700.000 firmas, sindicatos, patronal y la propia Iglesia. Sin embargo, el PP actual, por puro oportunismo y pánico electoral ante Vox, abraza una demagogia xenófoba y vende la medida como una «perversión» del censo electoral. Mienten sin pudor y pretenden llevar el asunto a Europa, pese a que la propia Unión Europea siempre ha delegado esta competencia en cada Estado. Para colmo, tras el acoso de la derecha, el Tribunal Supremo abre la puerta a paralizar el proceso por supuestas dudas normativas. Una maniobra mezquina que, me temo, dejará a un millón de personas en un limbo legal.
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El PP pisotea su propia historia legislativa, renuncia a la mínima coherencia y secuestra la moralidad pública por un puñado de votos. Una oposición que trafica con el miedo y destruye la cohesión social no merece la confianza de los ciudadanos.
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César Carulla SABADELL
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
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