"No podemos seguir maltratando a quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos"

La manifestación de médicos este viernes con el paseo marítimo de fondo. / Quique García / Efe

Ana Gálvez



El reciente suicidio de un médico interno residente en Catalunya, el segundo en pocas semanas, vuelve a sacudir nuestra conciencia colectiva y sitúa en el centro una cuestión del todo prioritaria: la salud mental de los médicos, principalmente durante su formación médica especializada. Las organizaciones profesionales han recordado que la medicina es una profesión de riesgo. Dicho riesgo no es inherente únicamente a la práctica clínica, sino que deriva de las condiciones en que esta se ejerce.

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Es imprescindible que la ciudadanía tome conciencia de la realidad que viven nuestros/as médicos/as y, de forma especialmente grave, quienes se encuentran en periodo de residencia: jornadas extenuantes, guardias de 24 horas sin descansar, presión asistencial constante, responsabilidad creciente y escaso margen para el descanso o la conciliación.

Estas condiciones constituyen el día a día de un sistema profundamente tensionado que se sostiene a costa del desgaste de sus profesionales. No es casual que la tasa de suicidio entre médicos sea significativamente superior a la de la población general. La precariedad laboral, las jornadas infinitas, el agotamiento crónico y, en demasiadas ocasiones, entornos laborales hostiles actúan como factores de riesgo que no pueden seguir siendo ignorados.

Hablar de prevención en salud mental exige intervenir sobre estas causas estructurales. Es imprescindible que el Ministerio negocie con el colectivo médico e impulse un estatuto propio que reconozca la especificidad del trabajo médico, que las comunidades autónomas garanticen condiciones dignas y que los hospitales implementen protocolos efectivos contra el acoso, fomenten entornos saludables y faciliten la conciliación.

Esta realidad nos interpela y afecta directamente al conjunto de la población, ya que dependemos de estos profesionales en los momentos más vulnerables de nuestras vidas. No podemos permitirnos seguir maltratando a quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos.