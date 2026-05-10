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"La maternidad es una elección personal y merece ser respetada"
Una mujer sostiene a un bebé recién nacido. / Europa Press / Inara Prusakova
Ángela Canalís
Hace poco que hemos celebrado el Día de la Madre y, más allá de los mensajes habituales, quizá convendría recuperar una idea sencilla que a veces parece diluirse. La maternidad también es una elección libre y valiosa. En el actual debate sobre el papel de la mujer no siempre se reconoce con la misma naturalidad a quienes deciden ser madres. Da la sensación de que ciertas opciones vitales son más legítimas que otras, cuando en realidad la igualdad debería consistir precisamente en lo contrario.
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Poder escoger -sin sentirse cuestionada- ser madre, con todo lo que implica, no es una renuncia ni debería presentarse como tal, sino una decisión personal que merece el mismo respeto que cualquier otra. La cuestión, en el fondo, es simple. Si hablamos de libertad, debería ser para todas las decisiones.
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